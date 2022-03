Foxconn : d'excellents résultats financiers et un bel avenir (merci l'iPhone et l'Apple Car ?)

Le Taïwanais annonce ainsi un bénéfice équivalent à 1,56 milliards de dollars, soit une une hausse de 20% sur un trimestre, et un chiffre d'affaires de 66,22 milliards de dollars.: d'un côté on constate une baisse de ces deux données trimestrielles sur un an, respectivement de 3 % pour les bénéfices et 6% pour le CA, mais de l'autre, une reprise sur l'année complète par rapport à 2020 (+37 et +12%). Pour l'avenir, le partenaire privilégié d'Apple prévoit une nouvelle baisse en 2022 (-3% des revenus), en raison de la pénurie de puces qui freine la production de smartphones ( iPhone compris, n'en déplaise aux analystes) . Mais le CEO Liu Young-way se veut encore incertain etLors de ces annonces,En effet, le gouvernement autorise une relance des sites, en cycle fermé, une sorte de confinement sur le lieu de travail. Mais Foxconn maitrise ce genre d'organisation, notamment au niveau de la Cité des iPhone où certains employés bénéficient du gite, du couvert et des soins tout en travaillant.En ce qui concerne la guerre en Ukraine,(en dehors de la production russe ou ukrainienne). Enfin, Foxconn a réaffirmé son souhait de devenir, avec une production annuelle pouvant atteindre 750 000 unités d'ici 2025. Certains espèrent déjà une confirmation pour l'Apple Car !