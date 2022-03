Des améliorations à venir pour Google Photos et Google Home sur iOS

Confidentialité

comme la mise en place d'une vue en grille avec des filtres (albums, albums partagés, favoris, dossiers sur l'appareil) permettant de trier plus simplement et plus rapidement les clichés, de nouvelles façons d'importer les photos avec une section dédiée, un onglet Partager revu, et une meilleure gestion des captures (uniquement sur Android pour le moment).avec une nouvelle interface simplifiée (icônes et curseurs repensés) reprenant les codes d'Android 11, une page d'accueil revue afin de regrouper les actions récentes des divers appareils contrôlés par l'application au sein du foyer, ainsi qu'une nouvelle sectiondans les paramètres afin de gérer les données confiées à l'Assistant Google.