iPhone : en Arizona, permis de conduire et cartes d’identité se glissent dans Wallet

Merci à Francois pour la capture !

Si Wallet bouge peu en Europe, Apple vient d'annoncer une petite nouveauté, valable pour le moment uniquement aux Etats-Unis.Il sera ainsi possible de montrer l'un ou l'autre de ces papiers aux autorités compétentes, sur simple présentation de son smartphone ou sa montre à la Pomme, et ce,Au lancement, Wallet ne pourra être utilisé que sur certains points de contrôle de sécurité de la TSA à l'aéroport international). Enfin, Cupertino a précisé que d'autres États devraient suivre prochainement et adopter cette technologie.