L'iPhone 14 serait entré en phase de test préalable à sa production !

Le 1er avril arrive à grands pas (non ce n'est pas un poisson), et il est temps pour Apple de passer à la vitesse supérieure pour lancer son prochain iPhone D'après Jeff Pu, analyste de, ce dernier est donc passé en phase de tests pour sa validation technique. Pour le moment, les contraintes de production ne concerneraient pas encore ce nouveau modèle qui ne sortira pas des usines à destination du grand public avant cet. Pour rappel, le smartphone Pommé de 2022 ne devrait pas présenter trop de changements au niveau du design, hormis la fameuse double perforation pour les modèles Pro , et un bloc légèrement plus important -peut-être pour intégrer un capteur 48 mégapixels.