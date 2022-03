MacX MediaTrans gratuit pour sauvegarder votre iPhone et -42% sur la version complète !

Perdre ses photos, musiques et autres documents personnels peut arriver à tout moment, et sans crier gare, avec toute la souffrance que cela génère. Voilà pourquoi il est important de sauvegarder ses données sur un ordinateur, malgré les solutions Cloud intégrées.En sus d'iTunes et d'iCloud, il existe en effet des petits utilitaires très complets qui permettent de gérer les téléphones avec une plus grande finesse. constitue sans doute la meilleure alternative à iTunes sur Mac , et propose de. Le programme permet par exemple deet même les documents issus des applications. Mieux, à l'occasion de la journée de la sauvegarde (Backup Day) et jusqu'au 5 avril, l'éditeur propose, passant ainsi de €51.95 à €29.95 .Vous pouvez également obtenir une licence gratuite (mais limite) du programme via ce lien Mieux encore, vous pouvezEnfin, l'app permet de convertir à la volée vos fichiers multimédias, pour réduire leur taille ou proposer des formats compatibles. Dans cette nouvelle version, peut également chiffrer vos fichiers personnels au fil de l'eau avec un chiffrement de niveau militaire (AES 256 et RSA). Vos photos et videos sont ainsi sauver, même si vous perdez votre iPhone ou s'il s'était fait pirater.L'éditeur estime que, les trier par catégories (selfies, panorama...) et permet également de supprimer des éléments de la pellicule depuis l'app.A l'occasion de la journée de la sauvegarde (Backup Day) et jusqu'au 5 avril, l'éditeur propose, passant ainsi de €51.95 à €29.95 Vous pouvez également obtenir une licence gratuite (mais limite) du programme via ce lien