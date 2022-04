Angry Birds revient en version Classics (sans pub, ni achat intégré) à 0,99€ sur iOS

nous savons que nos fans sont exigeants et en mesure de détecter même d'infimes différences. Faire correspondre le gameplay et l'apparence du jeu à la version originale était crucial.

Le titre a fait ses débuts sur iPhone , avec le succès qu'on lui connait, avant de proposer de multiples déclinaisons et même deux longs métrages (Angry Brids : Le film en 2016, et Angry Birds : Copains comme cochons en 2019). L. Pas de nouveautés cependant, Rovio s'est attaché à fournir un titre collant au plus près à l'expérience originale. Selon Sami Ronkainen, producteur exécutif,Pour que les sensations originales soient au rendez-vous, le modèle économique de l'achat unique est également de retour, sans aucune publicité ni achat intégré (et ça, c'est une bonne nouvelle).. Le titre nécessite 232,6 Mo d'espace de stockage libre sur un iPhone iPad /iPod touch sous iOS/iPadOS 13.0 minimum.