Google veut aider les utilisateurs à "Passer sous Android" grâce à sa nouvelle app

En développement depuis quelques temps, Google vient de lancer assez discrètement cette semaine une nouvelle application Passer à Android sur iOS, qui est conçue pourLes nouveaux clients pourront alors faire basculer des photos, des vidéos, des contacts et des événements de calendrier. Google fournit même un mode d’emploi pour désactiver iMessage et basculer ses comptes contenus sur iCloud.De son côté, rappelons qu’. Cette dernière transfère les contacts, l'historique des messages, les photos et vidéos, les signets Web, les comptes de messagerie et les calendriers. Bref, tout pareil !