Les apps iOS devront permettre de supprimer un compte d'ici au 30 juin

Assez peu sans doute et pourtant, Apple demande à tous ses développeurs de proposer une fonctionnalité de suppression d'ici au 30 juin prochain. Cette règle date en fait de juin 2021, et devait être appliquée en janvier dernier, mais la Pomme s'est sans doute aperçue que cette obligation était longue et fastidieuse à mettre en place du côté des éditeurs. Apple précise qu'en dehors de certains secteurs très particuliers (bancaire etc.), lReste que cette règle n'a rien d'une obligation légale en Europe, et se rajoute à la montagne de contraintes imposées par Apple sur ses développeurs.