Webex améliore la transition entre Mac, iPhone et CarPlay

La firme présente ainsi la fonctionnalitépermettant de. L'intégration de CarPlay permet également de passer sur l'interface de Cupertino pensée pour les véhicules en connectant simplement son smartphone à cette dernière. Une fois l'appel terminé, il sera possible d'initier une autre conversation directement depuis l'interface de CarPlay. Cisco ajoute qu'il devrait être possible dès le mois d'août prochain de diffuser les réunions enregistrées directement depuis CarPlay.. Le programme nécessite 415,3 Mo d'espace de stockage libre sur un iPhone iPad /iPod touch sous iOS/iPadOS 14.8 minimum. Le service est également disponible sur Mac depuis le site officiel et propose plusieurs formules de 0€ (1 organisateur, jusqu'à 50 minutes de réunion et 100 personnes) à 12,85 € et 25,65 € selon le nombre d'organisateurs, la durée des réunions, le nombre de participants et diverses options complémentaires.