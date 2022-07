WhatsApp conserve enfin les historiques d’Android vers iPhone

Pour rappel, l'inverse était déjà possible depuis quelques temps et il était logique de voir apparaitre cette fonction. Cette dernière permettra de conserver son historique WhatsApp si vous entendez switcher. Celle-ci ajoute une fonctionnalité pour aider les utilisateurs à déplacer leurs conversations via l'application Move to iOS d'Apple . Jusqu'à présent, les utilisateurs qui passaient d'Android à l' iPhone devaient abandonner cet historique de conversation WhatsApp Messenger , ce qui n'était pas très pratique notamment pour un usage pro.