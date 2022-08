iPhone 14 : Apple affine ses volumes de production !

capacité de production de cette firme a considérablement augmenté

(plus que quelques semaines à attendre !). Pour l’analyste, Apple aurait privilégiépour les lentilles 7P équipant son smartphone,Sur son blog il précise que la. Il en déduit qu'elle aurait remporté la majeure partie -plus vraisemblablement laau vu des volumes- des commandes de Cupertino.Pour rappel,. La firme californienne utiliserait la technique du, qui permet de combiner plusieurs pixels en un plus grand.En effet, d'après les nombreux, hormis la double perforation pilule-trou des modèles Pro et une excroissance un peu plus importante au niveau du bloc photo situé au dos pour intégrer le capteur Grand-angle de ces derniers. Enfin,: 6,1 pouces (iPhone 14 et iPhone 14 Pro) et 6,7 pouces (iPhone 14 Max et iPhone 14 Pro Max), mettant fin au modèle mini...