Starlink : Space X (Elon Musk) lance une chasse aux bugs, avec prime (25 000 $ maxi)

La firme a en effet lancé un programme de Big Bounty, autrement dit elle invite toute personne à trouver les failles de son service d'internet par satellite, et ce, afin d’en renforcer la sécurité.Précisons que-chercheur du groupe Sonic de l’université catholique de Leuven (Belgique)- n'a débourser que 25 dollars pour un appareil fait-maison et profiter gratuitement de Starlink. Apparemment, le système s'est révélé particulièrement facile à pirater pour ce chercheur en sécurité informatique. C'est en effet ce que ce dernier a révélé lors du dernier, qui s’est déroulé du 6 au 11 août à Los Angeles. Il y en a en effet tenu uneexposant son exploit et jugeant le niveau de sécurité des terminaux de Starlink (pas terrible donc).Dans la foulée, la firme américaine s'est fendue d'un communiqué officiel , remerciant le chercheur.pour traquer les failles de son système et l'aider dans sa conquête de l'espace ! Il offre donc, (voir les détails ici ).