Eion 1.4.1. propose sept nouveaux filtres vintage

Parmi les nouveautés de cette version 1.4.1., on notera l'apparition de. Le filtrese veut plutôt neutre et viendra renforcer les couleurs, ainsi que les jeux d’ombres et de lumières sans en changer la teinte. Le filtreapporte une touche rose / orangée qui rappellera les photos des années 70.Les filtresetsont plus. Le premier apporte une lumière bleu-violet. Le second se veut davantage dans les tons froids (bleu/vert) tout en gardant une dominanteLe filtre(aspect doré et vintage) et le filtre(tons cuivrés et sombres) œuvrent dans la gamme des rouges. Enfin le filtrese veut très classique, avec un aspect noir et blanc minimal et minéral, désaturé dans les noirs et légèrement surexposé.Pour ceux qui ne connaitraient pas cette plateforme orientée vers la création, il faut passer quelques étapes pour utiliser sonet choisir ses thèmes de prédilection, qu'il sera possible de modifier ultérieurement. Dans un second temps, il faudra peut être un petit tempsafin de repérer et maîtriser les différentes commandes de cetteNotons que la plateforme propose aussi son système de(mais cela s'appelle un ion, dont le total apparait sur chaque compte).Elle propose une, tout en garantissant le respect des contenus, les droits d’auteur et les données de ses utilisateurs. Elle met à disposition un lieu de rencontre entre plusieurs photographes, peintres, designers, sculpteurs, plasticiens, graveurs, architectes, illustrateurs -confirmés ou amateurs- pour exposer leur travail mais aussi découvrir celui des autres.