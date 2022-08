Qu'attendre de l'iPhone 14  ? [Le point sur les rumeurs et sondage]

{"id":"3e5ef2b133","images":[{"id":"19babeefe6","fullName":"19babeefe6_f9281224-97e4-4f64-a91e-9c932807e5f0.jpg","description":""},{"id":"df3a4ba70f","fullName":"df3a4ba70f_ffc25550-6acd-48bb-b19c-566d74e792a2.jpg","description":""},{"id":"c377e8e00c","fullName":"c377e8e00c_4fd2ccd3-a72f-4e8c-90b0-d27279568e57.jpg","description":""},{"id":"c0946827cd","fullName":"c0946827cd_5f7e8224-056f-4dc3-a129-b15ba1a70746.jpg","description":""},{"id":"aa7a89ffd6","fullName":"aa7a89ffd6_bf6c0c8c-0482-45b4-9dd7-b5a7b23dcd16.jpg","description":""}]}

Far Out

L'aventure continue

Pour rappel, la gamme devrait se composer de quatre modèles et deux tailles de 6,1 et 6,7 pouces : deux de base (iPhone 14 et iPhone 14 Max, bye by le mini) et deux Pro (iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max).Forcément depuis quelques jours, les spéculations, les rumeurs ou les fuites se multiplient.Globalement on retrouverait cinq couleurs possibles : de très classiques blanc (lumière stellaire), graphite et or rose, un bleu qui rappelle légèrement celui de l'iPhone 12 et un violet inédit qui flirte avec le coloris aubergine (comme la coque en cuir d'Apple).Parmi les autres spéculations techniques ou esthétiques,(A15 pour les non Pro), une nouvelle encoche (pilule - trou), un appareil photo 48 mégapixels amélioré avec prise en charge de l', une mise au point automatique pour les selfies, davantage de RAM et un écran toujours allumé qui affiche l'heure, la date, les widgets (mais aussi le pourcentage de batterie nouvellement ajouté de l'écran de verrouillage).Ces dernières seraient possible grâce à un partenariat avec Globalstar. En effet, en février dernier, la firme avait annoncé avoir acquis 17 nouveaux satellites pour fournir des services par satellite continus à un client potentiel, qui pourrait être Cupertino.