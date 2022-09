iPhone 14 Pro : l'écran de verrouillage serait adapté avec le mode toujours allumé

D’après nos confrères américains -qui disposeraient d’une source interne plutôt fiable (des développeurs ?)-, l'écran de verrouillage d'iOS 16 serait quelque peupour être adapté à ce nouveau mode.. En effet, l'indicateur du signal de l’opérateur de téléphonie migrerait vers la gauche, ce qui libèrerait la zone en haut à droite sur l'écran de verrouillage et le centre de notification.Avec l’écran toujours allumé, l'arrière-plan des fonds d'écran (verrouillé) aurait son, le premier plan serait quant à lui plus flou avec une espèce de filtre en fonction des personnalisations. Lesseront visibles mais s'éteindront à des intervalles définis, pour préserver l’autonomie de la batterie.Le contenu affiché reprendra les mêmes tonalités et polices que les préférences.. Une fois l'écran réactivé, les notifications s'animeront et rebasculeront sur les paramètres définis.