iOS 16 : son de démarrage pour l'iPhone 14 Pro, Crash Detection, Dynamic Island...

Crash Detection

Crash Detection

Dynamic Island

Dynamic Island

Localiser

L'iPhone 14 Pro possède son propre son au démarrage

On pourra aussi désactiver "l'écran toujours allumé"

Dans la foulée, Apple adans le cadre de son programme bêta avant sa sortie officielle la semaine prochaine (le 12 septembre).Au menu de cette dernière, on trouve d'ailleurs, à commencer par l' iPhone 14 . La keynote a mis particulièrement l'accent sur la sécurité physique, via les nouveaux capteurs (accéléromètre et gyroscope) pour détecter un éventuel accident de voiture, de sorte que l' iPhone ou l' Apple Watch appelle automatiquement un service d'urgence.Aussi la firme propose désormais une API, afin que les applications tierces puissent demander l'accès à la fonctionnalité d'iOS 16. Dans le code, se cache égalementafin que les utilisateurs puissent choisir quelles applications ont accès aux données de détection des accidents.Apple avait réussi à garder un tout petit peu de surprise autour de la nouvelle encoche. La nouvelle version prend la forme d'une sorte de, dénommée. Parmi les notifications et les contrôles multimédias, cette île dynamique dispose également d'une petite animation dédiée danspermettant ainsi d'élargir la partie noire afin de proposer des boutons de chaque côté dans certains cas, des informations supplémentaires (les développeurs pourront par exemple afficher un temps d'attente), ou encorepermettant d'en faire une sorte de barre des menus interactive.Les fans des sons au démarrage seront ravis,. En effet, les utilisateurs pourront faire sonner leur iPhone chaque fois que l'appareil est allumé ou éteint. A priori, ce petit gadget n'est disponible que pour les iPhone dotés d'une puce A16.. Précisons que cette dernière fonctionne de manière assez similaire à celle disponible sur l'Apple Watch. Cependant, les utilisateurs désireux d'économiser un petit peu d'autonomie pourront la désactiver dans les paramètres de l'iPhone.Enfin,Désormais, les utilisateurs peuvent non seulement toucher pour lancer la lecture ou mettre en pause, mais aussi glisser vers le haut ou vers le bas pour ajuster le volume. Notons que la RC propose un nouveau réglage d'accessibilité qui permet aux propriétaires d' AirPods Pro 2 de modifier la durée entre les swipes pour éviter les mauvaises manipulation