Un premier score Geekbench décevant pour l'A16 Bionic ?

A16 Bionic vs A15 Bionic, un air de déjà-vu ?

Des performances très/trop proches ?

Score de mon iPhone 13 Pro Max

Une puce plus économe et qui chauffe moins ?

Pour rappel, l, elle embarque quelque 16 milliards de transistors, 2 cœurs performants (consommant 20% d'énergie en moins selon Apple), 4 cœurs efficients consommant un tiers de moins que la concurrence (il fallait bien en glisser une petite pour Qualcomm), 5 cœurs GPU et un Neural Engine comptant 16 cœurs pour les calculs liés aux algorithmes d'apprentissage automatique. L'A15 Bionic équipant les iPhone 13 Pro et Pro Max est quant à elle gravée en 5nm et compte 15 millards de transistors pour autant de cœur que l'A16 Bionic des iPhone 14 Pro et Pro Max (6 cœurs en tout, 2 cœurs hautes performances Avalanche cadencés à 3,24 GHz et 4 cœurs efficients Blizzard tournant à 2 GHz) et un Neural Engine à 16 cœurs, soit une architecture très similaire entre les deux générations.Un premier résultat Geekbench 5 d'un iPhone 15.3 sous iOS 16 (qu'il faut bien entendu prendre avec les pincettes de circonstance, même s'il est évident que quelques modèles sont dans la nature avec une sortie prévue pour le 16 septembre) indique. Ces résultat peuvent sembler un brin décevants, au point d'espérer qu'ils soient erronés (surtout sur le multi-core, le single-core ayant tout de même progressé), par rapport à l'A15 Bionic des iPhone 13 Pro (avec 5 cœurs GPU contre 4 pour les iPhone 13) affichant sur nos modèles un score de 1718 et 4632 points.(qui ne serait pas dénuée de sens, et assez intéressante au final pour les utilisateurs)afin d'accompagner au mieux l'écran toujours allumé et d'offrir une autonomie équivalente aux modèles précédents(les iPhone 13 Pro ayant parfois tendance à rapidement chauffer et à réduire la luminosité comme nous sommes beaucoup à l'avoir remarqué cet été). Quoi qu'il en soit, il ne faudra pas attendre très longtemps pour pouvoir vérifier ces scores et savoir ce qu'a réellement cette A16 Bionic dans le ventre.