Comment sauvegarder un iPhone avant le passage à iOS 16

Sauvegarde iCloud

Réglages

iCloud

Sauvegarder maintenant

Sauvegarde en local

Sauvegarder toutes les données de votre iPhone sur ce Mac

Général

Sauvegarder maintenant

Apple propose plusieurs méthodes afin de sauvegarder vos données. Il sera par exemple possible d'effectuer une sauvegarde via iCloud en fonction de l'espace disponible (seulement 5 Go avec la formule gratuite) que ce soit en Wi-Fi ou en 5G (la 4G sera également proposée avec iOS 16). Afin d'être certain de disposer d'une sauvegarde à jour,. Une petite ligne en dessous de cette option vous indiquera clairement à quelle date la dernière sauvegarde a été effectuée.Notons que depuis iOS 15, les utilisateurs ne disposant pas d'assez de stockage iCloud (par exemple avec l'offre gratuite et ses 5 Go)(sans limite). Cette sauvegarde sera temporaire et effective juste le temps de passer d'un périphérique à un autre. La sauvegarde pourra être réalisée en Wi-Fi ou en 5G pour les iPhone compatibles, et le stockage iCloud supplémentaire ne sera plus accessible après trois semaines, largement de quoi effectuer la configuration d'un nouvel appareil, y compris si quelque chose tourne mal.Si vous désirez opter pour une sauvegarde en local, i(ou un PC sous Windows va iTunes),Il sera alors envisageable de chiffrer la sauvegarde et d'ne protéger l'accès à l'aide d'un mot de passe.