iOS 16 : en avant la personnalisation de l’écran de verrouillage ! (et tout plein de widgets)

Le nouveau fond dynamique Météo

Les nostalgiques retrouveront avec joie les poissons clowns du premier iPhone !

L'avalanche de widgets !

On notera également les nouveaux fonds dynamiques, avec la possibilité de désactiver les effets de profondeur ou de perspective.

, dont des portraits avec un effet(comme sur l' Apple Watch ), des notifications qui arrivent par le bas de l'écran (et non plus par le haut), des notifications d'Activités pour les événements en direct (comme des livraisons ou des résultats sportifs)... Il sera possible par un appui long d'accéder à ces différents écrans comme les cadrans de l' Apple Watch Désormais, en se rendant dans les Réglages > Fond d'écran > Ajouter un fond d'écran, on accède à, ce qui garantit de longs moments au cours de la journée -et même plus tard- pour personnaliser son iPhone , sans compter le temps passé sur les widgets. Notons qu'iOS 16 propose: Sélection, Photos suggérées, Météo, Emojis, Collections, Color.Une fois votre choix fait, il est possible de. Pour cela, il suffit de cliquer sur les trois champs et de choisir en fonction de ses préférences.Le premier propose la date, l'heure, le cours de la bourse, l'Activité, le Calendrier,(de nombreuses options et un fond qui s'adapte au temps qu'il fait) ou encore les Rappels.: il est possible de changer la Police (huit choix, mais très ronde par défaut) ou la couleur (pour trouver la bonne harmonie avec son wallpaper). Le troisième est axé sur les