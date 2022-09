iOS 16.1 affiche le pourcentage de batterie des iPhone 13 Mini, 12 mini, XR et 11

Dans l'app Réglages > Batterie, on dispose de quatre solutions :



- ne rien afficher,

- tout activer,

- afficher le pourcentage sans activer le mode économie d'énergie,

- ne pas afficher le pourcentage et activer le mode économie d'énergie.

Ne rien afficher (gauche), tout activer (droite)

Mode économie sans pourcentage (gauche),

pourcentage sans mode économie (droite)

L'injustice est réparée ! Deux jours après la sortie de la version finale d'iOS 16,incluant désormais l'iPhone 13 mini, l'iPhone 12 mini, l'iPhone XR ou l'iPhone 11 !Cette dernière avait disparu avec l’iPhone X, l’encoche et Face ID. En effet il avait fallu faire un choix au niveau de la place restante avec l'apparition du module de reconnaissance faciale et les iPhone n’affichaient plus le pourcentage en haut de l’écran. Il fallait passer par un widget pour récupérer cette donnée.