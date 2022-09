Le photographe Austin Mann teste l'iPhone 14 Pro

un capteur de 48 MP idéal pour les détails et les impressions

Cette année, Apple ne déroge pas à la règle (elle pourrait changer de photographe...) et c’est avec un iPhone 14 Pro -et non un sabre- que ce dernier est allé fouler les, plus précisément, sur le domaineà travers une épopée en randonnée, en vélo et en bateau.Sur son blog , le photographe annonce vouloir se concentrer sur les nouveautés : la gestion de la faible luminosité, la stabilisation du mode Action pour la vidéo, la connectivité satellite mais surtout le! Il rappelle en effet que le dernier bond remonte à l’iPhone 6S avec le passage de 8 à 12 mégapixels.Aussi, il estime que cette nouvelle résolution lui permettra de. Il précise également que le 48 mégapixels offreConcernant la taille des fichiers ProRAW, celle-ci est, les plus petits fichiers ne faisant que 45 Mo contre 115 Mo pour les plus importants. Il note au passage l'importance du stockage, soit sur l'iPhone (jusqu'à 1to pour les modèles Pro) soit sur le Cloud.Quant au capteur, il indique ainsi que que l’iPhone. Ceci permet à l’iPhone 14 Pro de rester plus longtemps en mode normal et de ne passer en mode Nuit une fois que. À noter qu'avec le mode Nuit les temps d'exposition seraient réduits de moitié par rapport à l'iPhone 13 Pro.Le photographe s’est, en revanche, montré, à qui il manqueraitDu côté de la, il prévoit enfin de supprimer son abonnement au service Garmin pour le Garmin inReach MINI (économie de 30 $/mois et de poids dans son sac) pour ne conserver que son iPhone 14 Pro et rester en contact avec ses proches. On notera enfin qu'il ne s'est pas prononcé sur d'autres fonctionnalités, comme le