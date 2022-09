iOS 16 : comment enlever le champ de recherche en bas de l'écran ?

Cacher cette recherche que je ne saurais voir

Désormais, l'écran de verrouillage pourra bénéficier d'un grand nombre d'options de personnalisation, dont des portraits avec un effet bokeh (comme sur l'Apple Watch), des notifications qui arrivent par le bas de l'écran (et non plus par le haut), des notifications d'Activités pour les événements en direct (comme des livraisons ou des résultats sportifs)...Ainsi plus besoin de revenir au panneau de contrôle ou de lancer Siri, il suffit d'attendre une ou deux secondes pourà la place des trois petits points (pour faire défiler). En cliquant dessus, on arrive ainsi à la page de recherche, sur laquelle on retrouve également les suggestions de Siri.Bonne nouvelle ! Apple a prévu une petite option pour le faire dans l'application Réglages > Ecran d'accueil > Recherche > Afficher sur l'écran d'accueil. On trouvera là, ainsi que d'autres personnalisation concernant le téléchargement d'applications ou la gestion de la Bibliothèque d'apps.