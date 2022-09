iPhone 14 : comment activer les nouveaux sons de démarrage et d’arrêt

Écouter

Avec iOS 16, Apple n’a de cesse de rajouter de nombreuses petites fonctions soit en lien avec la santé, soit avec l’accessibilité. C’est justement pour les personnes mal ou non voyantes que Cupertino propose une petite option qui peut se révéler fort utile. Ainsi,Attention toutefois, a priori, ce petit gadget n'est disponible que pour les iPhone dotés d'une puce A16. La firme californienne précise avoir créé cette fonctionnalitéaprès que de nombreux utilisateurs non voyantes et malvoyantes ont demandé un moyen clair de savoir si leur iPhone avait redémarré ou pas. Mais il est tout à fait possible pour le monde de les activer.Pour le moment, cette dernière ne concerne que l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max.- Sous, appuyez sur Audio / Visuel.- Activez l'interrupteur à côté de Sons d'alimentation et d'arrêt. Pour désactiver les sons, il suffira de faire glisser le même bouton.