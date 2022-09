iPhone 14 Pro : comment désactiver l'écran toujours allumé

Réglages

Luminosité et affichage

Toujours activé

Les premiers iPhone 14 et iPhone 14 Pro sont bien arrivés (enfin sauf pour quelques malchanceux ) chez leurs propriétaires dans la journée. Une des premières nouveautés que vous remarquerez, outre la Dynmaic Island, est le nouveau mode Ecran toujours allumé. Toutefois,Pour cela, iPour rappel, lorsque le mode écran toujours allumé est activé, au lieu de s'éteindre lors de la mise en veille, la luminosité de la dalle baisse et le rafraîchissement passe à 1 Hz, permettant d'afficher des informations (heure, date, widgets) sans trop diminuer l'autonomie., par exemples lorsqu'il est posé face vers le bas sur une table, qu'il est dans une poche ou un sac, que le mode Concentration Repos est activé, que le mode Economie d'énergie est activé, que l'iPhone est connecté à CarPlay ou sert de webcam via Continuity Camera et macOS Ventura, qu'il est éloigné d'une Apple Watch connectée et à votre poignet, et lorsque votre iPhone estime qu'il peut éteindre l'écran après analyse de vos habitudes.