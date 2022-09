En 5G, l'iPhone 14 Pro serait 38% plus rapide que l'iPhone 13 pro (grâce à Qualcomm)

38% plus rapide !

Grâce à ce dernier, il serait jusqu'à 38% plus rapide que son prédécesseur d'après les premiers tests desur le réseau américain de T-Mobile.Dans le détail, ces derniers montrent que l. L'augmentation serait donc significative. Du côté des uploads, la différence serait moins marquée, l’iPhone 14 Pro enregistrant en moyenne 28,25 Mbps, contre 22,51 Mbps pour son prédécesseur. Chez un autre fournisseur (Verizon), l'iPhone 14 Pro frôlerait les 175,56 Mbps contre 126,33 Mbps pour le modèle équivalent de 2021 (+32%). En upload, même son de cloche avec 27,28 Mbps contre 21,64 Mbps.Les améliorations apportées sont dues au, qui offre des gains de vitesses important, une latence améliorée et une consommation d'énergie plus faible. Ainsi, le ping moyen sur l’iPhone 14 Pro est de 52,88 ms chez T-Mobile (il était de 62,20 ms avec l’iPhone 13 Pro). Il reste à effectuer quelques tests en nos contrées pour vérifier ces résultats. A noter que les iPhone non Pro de cette année sont également doté de ce modem. En revanche, plusieurs smartphones Android devraient bénéficier cette année du Snapdragon X70, comme le Xiaomi 13, et ce, dès le mois de novembre.