iOS 16 : le clavier avec retour haptique consommerait beaucoup de batterie

activer le retour haptique du clavier peut affecter l'autonomie de la batterie de votre iPhone

L'option est désactivée par défaut et il faudra se rendre dans les Réglages d'iOS 16, > Sons et vibrations > Retour Clavier. En revanche, ce Taptic Engine d'Apple serait plutôt! D'après Apple sur son site web . A défaut de détails supplémentaires, on ne sait pas très bien dans quelle mesure la batterie est utilisée par la fonctionnalité.Notons que, de sorte que la seule option pour les utilisateurs qui sont préoccupés par l'impact potentiel de la durée de vie de la batterie est de garder la fonctionnalité désactivée. Toutefois si certains recherchent à optimiser leur autonomie ou ont constaté une chute drastique de la leur, la désactiver semble une sage décision.L'occasion de vouscomment se porte votre autonomie avec iOS 16. On sait -d'après vos retours- que c'est un peu la catastrophe avec le nouveau système...