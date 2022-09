iOS 16.1 : la bêta 2 répare le bug du GPS de l'iPhone 14 Pro

Le GPS bi-fréquence est de nouveau opérationnel !

Et les autres bugs des iPhone 14 / Pro ?

. En effet, la bêta 2 vient, qui empêchait le GPS de fonctionner correctement chez de nombreux utilisateurs (mais pas tous) et devrait rétablir la précision de l'emplacement.Jusqu'à présent, les utilisateurs concernés n’avaient pas d’autres solutions que de rétrograder vers iOS 16.0.1.mais elle n'est pas inhabituelle puisqu'il s'agit d'une version bêta, comportant évidemment quelques imperfections.Pour rappel, les iPhone et les Apple Watch utilisent les systèmes GPS, GLONASS, Galileo, QZSS et BeiDou. Mais, cette année, les iPhone 14 Pro (mais aussi l'Apple Watch Ultra) intègreEn effet, la première ne passe pas très bien à travers certains obstacles (comme les bâtiments et les arbres) contrairement à la seconde, plus récente et plus puissante.En revanche, d'autres soucis sont moins acceptables au niveau des iPhone 14 Pro, comme les bugs lors du transfert rapide, ceux au niveau d'iMessage, FaceTime ou les appels via CarPlay. Sans parler des bruits mécaniques et des tremblements au niveau de l'appareil photo avec certaines applications. Ces derniers n'ont pas encore été corrigés pour le moment mais pourraient l'être avec une mise à jour dédiée, dès la semaine prochaine.