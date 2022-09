Voici le DJI Osmo Mobile 6 : ActiveTrack amélioré et mode Quick Launch

Le constructeur adopte à nouveau cette année l'appellation Osmo Mobile pour cette sixième génération (la cinquième avait tenté de revêtir un simple OM 5) et propose. Le constructeur indique ainsi avoir simplement peaufiné l'ergonomie de son Osmo Mobile (nouvelle poignée, molette latérale inédite pour la mise au point et nouveau panneau de statu intégré à la poignée), et amélioré la compatibilité avec les smartphones de grande taille. La perche à selfie intégrée (215 millimètres) de la version précédente est toujours de la partie, tout comme l'autonomie qui reste à 6 heures et 40 minutes (contre 15 heures pour l'Osmo Mobile 4).avec un mode Quick Launch permettant de lancer immédiatement et automatiquement l'application dédiée lorsqu'un iPhone (la fonctionnalité est pour le moment exclusivement réservée smartphones de la pomme) est fixé au stabilisateur (mais toujours pas via MagSafe, il faut une fixation magnétique dédiée), et un nouvelle version améliorée de la solution de suivi maison, l'ActiveTrack 5.0.. Un bundle Osmo Mobile 6 Vlog est également proposé à 498 euros.