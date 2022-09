AirPods Pro 2 : comment utiliser la localisation précise

Localisation précise du boitier des AirPods Pro 2

Pour cela,(attention toutefois, les iPhone SE, y compris la dernière génération ne disposant pas de la puce U1), puis de lancer l'application Localiser après avoir appairé les AirPods Pro 2 (il est également possible d'aller dans les, de toucher la nouvelle ligneapparue avec iOS 16 et de toucher l'option) . Il faudra alors sélectionner la sectionen bas de l'écran et toucher(si les écouteurs ne sont pas dedans) puis. L'interface de l'application vous indiquera alors la direction et la distance restant à parcourir avant de retrouver votre bien.(au volume plutôt élevé, facilitant d'autant la recherche). Si les écouteurs ne sont pas dotés de la puce U1 (mais on égare toutefois plus souvent le boitier avec les écouteurs dedans), il reste possible de les localiser avec des informations moins précises () sans direction à suivre, et de les faire sonner indépendamment (le volume est beaucoup moins élevé que celui du boitier).Pour rappel, Apple met à profit cette technologie au sein de sa gamme ( AirTags iPhone à partir de l'iPhone 11, HomePod mini , et Apple Watch depuis la Series 6) pour offrir(affichage de la direction et de la distance vous séparant de l'objet),(l'interface montre la direction dans laquelle se trouve l'appareil cible), pour faire passer le son d'un iPhone à un HomePod mini,(malheureusement disponible sur quelques véhicules seulement à l'heure actuelle) permettant d'ouvrir et de démarrer sans sortir l' iPhone de la poche.