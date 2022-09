iOS 16 : Apple précise les bonnes pratiques à suivre pour concevoir des Live Activities

des informations en temps réel

Elle est en effet apparue avec la dernière bêta. En attendant, Apple vient de publier sesintégrant des guides de bonne pratique.Précédemment, la firme avait déjà partagé un certain nombre d'informations sur la page des développeurs. Elle avait précisé queafin qu'ils puissent commencer à intégrer des activités en direct dans leurs applications.Dans ses nouvelles lignes, Apple s'adresse tout particulièrement aux devs qui cherchent spécifiquement à concevoir des Lives Activities sur la Dynamic Island de l'iPhone 14 Pro / iPhone 14 Pro Max, en insistant sur la confidentialité des données. Et plus largement, Apple rappelle quelquescomme le choix des couleurs (par rapport à l'écran de verrouillage, la cohérence de l'ensemble et d'utiliser les animations avec... parcimonie.Pour rappel,(iPhone 14 et ceux des générations précédentes), la fonction sera accessible depuis l'écran de verrouillage, pour fournir des informations dynamiques en temps réel. Ces dernières sont sensiblementà certains widgets, mais apparaîtront sur le bas de l'écran désormais dévolu aux notifications.A noter que les Live Activities ne fonctionnent pas pour le moment et seront disponibles via une mise à jour logicielle un peu plus tard cette année. Elles ne seront donc pas livrées avec la version initiale d'iOS 16.