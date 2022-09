Apparemment, le site de Fast Company a été piraté hier, après une première tentative dimanche. Dans son communiqué publié ce matin, il est indiqué que des notifications à caractère raciste et obscène ont été envoyées aux abonnés d'Apple News. Le site est pour l’heure désactivé et une enquête a été rapidement ouverte. De son côté, Apple News a indiqué, également sur Twitter, que des messages incroyablement offensants ont été envoyés par Fast Company, qui a été piratée. Apple News a désactivé sa chaîne . Le service de Cupertino n’est pas en cause, puisque c'est un simple relai. Malgré tout, on peut s’étonner qu’un filtre suffisamment puissant ne soit pas en place pour éviter la publications de certains mots injurieux ou racistes.