iPhone 14 : les tests sur la détection d'accidents en conditions réelles se multiplient

Far Out

Connexion d'urgence par satellite

Crash Détection

Des conditions d'accident difficilement réalisables

Un double système d'alerte et des appels automatiques

Appel d'urgence

Elle a ainsi mis l'accent sur la sécurité physique, via les nouveaux capteurs (accéléromètre et gyroscope) pour détecter un éventuel accident de voiture, de sorte que l' iPhone ou l' Apple Watch appelle automatiquement un service d'urgence.Pour rappel, cette nouvelle fonction de détection est activée par défaut sur tous les modèles d' iPhone 14 , l' Apple Watch Series 8 , l' Apple Watch Ultra et l' Apple Watch SE de deuxième génération. Forcément, les YouTubeurs se sont emparés de la fonction avec des tests plus ou moins explosifs et destructeurs.Après la vidéo de TechRax la semaine dernière, ce sont Luke Miani et Sam Kohl qui se sont penchés sur la question.La vidéo montre les chocs à l'avant, sur le côté et à l'arrière des voitures. Avec même des tonneaux ! (Sur son site web , la firme californienne confirme que la fonction de détection des accidents est conçue pour détecter les accidents de voiture graves, tels que(voitures fourgonnettes, SUV, camionnettes etc). Elle se veutdans sa liste, insistant sur l'incapacité de tout prévoir.De même, l' iPhone ou l' Apple Watch affichera une alerte et / ou déclenchera une alarme.Si l'utilisateur est capable de le faire, il pourra appeler les services d'urgence juste en faisant glisser le curseurou rejeter l'alerte. S'il ne répond pas à l'alerte après 10 secondes, l 'iPhone ou la montre lancera un second compte à rebours de 10 secondes, avant d'appeler automatiquement les services d'urgence.