L'iPhone 14 Pro Max aurait le meilleur écran du moment !

Un écran toujours allumé et un taux de rafraichissement variable de 1Hz à 120Hz

Dynamic Island

Luminosité maximale de 2 300 nits

Des performances globalement en hausse

Apple s'est concentré sur l'augmentation significative de la qualité d'image absolue à l'écran et de la précision absolue des couleurs de l'écran OLED en mettant en œuvre un étalonnage de précision de l'écran d'usine, en déplaçant les performances globales de l'écran de l'iPhone 14 Pro Max jusqu'aux niveaux exceptionnels de réglage

Depuis plusieurs années ( 2018 2021 ), l’iPhone nouvellement dévoilé s'offre directement en tête de liste ; et 2022 ne fait pas exception à la règle. En effet,Même si la résolution n’a pas évolué depuis l’iPhone 13 Pro Max, Apple a intégré quelques améliorations notables dont(au lieu de 10Hz à 120Hz). Ajoutée à cela, lapermet d’avoir une surface d’affichage légèrement plus importante.a également constaté que l'iPhone 14 Pro Max est capable d'atteindre une(même si Apple annonce 2 000 nits), soit plus duque celle de l'iPhone 13 Pro Max. Dans le même temps, la luminosité HDR enregistre un maximum de 1 590 nits, soit une amélioration de 33 % par rapport à l'iPhone 13 Pro Max.Tout ceci fait que l’iPhone 14 Pro Max obtient la plus haute note d'évaluation des performances de l'écran A+.En conclusion, le site indique qu’