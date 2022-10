iOS 16.1 : pas de Transparence adaptative pour les anciens AirPods, relookage de la Dynamic Island

La Transparence adaptative

Suppression de La Transparence adaptative pour les anciens AirPods Pro et Max

Transparence adaptative

La Dynamic Island fait du "contouring"

Apple a supprimé le bouton permettant aux anciens modèles d'en profiter.En effet, avec la précédente bêta d'iOS 16.1, plusieurs utilisateurs d'AirPods Pro 1 et d'AirPods Max dotés du prochain firmware (5A304a, qui est également en version bêta) ont constaté l'apparition de l'optiondans les Réglages.Pour rappel, la fonction présentée lors du lancement des AirPods Pro 2 permet de réduire les sons au volume élevé (comme un train, une tondeuse, une alarme ou encore une sirène) tout en amplifiant le reste des sons ambiants, et ce, afin que l'utilisateur puisse entendre également ce qu'il se passe autour de lui.. Avec un fond d'écran plus foncé ou quand le dark mode est activé, on peut voirEn outre, il disparaît lorsque l'iPhone est déverrouillé ou lorsque l'île n'est plus sollicitée. De même, si on écoute de la musique ou lance une application y affichant du contenu, il s'affichera à nouveau.Certains pourront regretter cette manipulation esthétique, préférant une encoche se fondant dans la masse plutôt que cette ligne un petit trop visible...