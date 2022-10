Un tweet pourra comporter des GIF, des vidéos et des images en même temps !

waouh, ça marche

toujours à la recherche de nouvelles façons passionnantes d'aider les créateurs à partager davantage et à être vus. Mélanger différents types de contenu visuel en un seul Tweet permet aux créateurs de s'exprimer au-delà de 280 caractères et leur donne plus de façons de raconter leur histoire

Entre deux rebondissements liés à son possible rachat, la vie continue pour Twitter.Si la publication de GIF n’est pas nouvelle, il n’était pas possible de tout combiner en une seule publication. Depuis le mois de juillet, cette option n’était accessible qu’à un petit nombre d’utilisateurs.m, avant son déploiement aujourd’hui. Dans un billet de blog, Twitter explique être. Pour publier il suffit simplement de sélectionner les photos, vidéos et GIF que l’on souhaite partager avec ses abonnés. Il existe cependant quelques limitations : on ne peut ajouter que quatre médias par tweet et la nouvelle option n'est disponible que dans l'application Twitter officielle pour iOS et Android.