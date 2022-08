L'ex-chef de la sécurité de Twitter accuse le réseau d'avoir menti à Elon Musk !

plusieurs dizaines de fraudes

Mais c'était sans compter un nouveau rebondissement aujourd'hui, et non des moindres !En effet,, l'ancien directeur de la sécurité informatique du réseau, vient de dévoiler certaines pratiques douteuses du réseau social. Il a même envoyé un, au plus grand bonheur d'Elon Musk dont les avocats ont sauté sur ce nouvel argument !Dans un, ce Monsieur Sécurité pointe ainsi du doigt, qui auraient été réalisée au cours des dernières années. Et parmi elles, on relève leavec l'autorité de la concurrence américaine (FTC) concernant la sécurité sur la plateforme (utilisation de logiciels obsolètes, nombreuses failles...).Autre perle, il accuse également Twitter et son CEO Parag Agrawal. Bien évidemment, l'homme d'affaires ne va pas manquer ce témoignage tombé du ciel, qui pourrait lui permettre de se libérer -à moindre frais- de sa promesse d'achat.