Pour Tony Fadell, il est "grand temps" que l'iPhone passe à l'USBC !

Il est grand temps pour l'iPhone de passer à l'USB-C

Un iPhone USB-C pour 2023 ?

D'ici à fin 2024, de très nombreux appareils électroniques portables de petite et moyenne taille tels que les téléphones portables, les tablettes, les appareils photo numériques et les casques audio devront être équipés d’un port de recharge USB Type-C. Cette législation s’inscrit dans le cadre plus large visant à rendre les produits de l’UE plus durables, à réduire les déchets électroniques et à faciliter la vie des consommateurs.

Interpelé sur Twitter, Tony Fadell -le papa de l'iPod- en a profité pour partager ses impressions concernant les conséquences de ce changement sur l'iPhone.Il précise également que le monde se dirige vers l'USB-C, car les limites des anciennes normes ont été irrémédiablement atteintes.Dans un tweet suivant, il a exprimé. Il se dit préoccupé par la volonté de la firme de maintenir une certaine, plutôt que de penser aux avancées technologiques. On est sûr qu'Pour rappel, elle n'était pas vraiment fan de cette obligation, affirmant qu'une réglementation trop stricte étouffait l'innovation, plutôt que de l'encourager.En effet, Apple a introduit l'USB-C pour la première fois dans sa gamme d'iPad Pro en 2018, avant de l'étendre à d'autres produits. Selon les derniers bruits de couloir, l'analyste Ming-Chi Kuo estime que l'iPhone 15 devrait abandonner le connecteur Lightning au profit de l'USB-C.La nouvelle loi, adoptée par la plénière mardi par 602 voix pour, 13 contre et 8 abstentions, fait partie d'un effort plus large de l'UE. En pratique,. Il lui reste également à être approuvé avant d'entrer en vigueur dans un délai de 20 jours à compter de cette date.