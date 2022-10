La puce A 16 serait-elle responsable de l'augmentation du prix de l'iPhone 14 Pro / Max?

Les composants de l'iPhone 14 Pro / Max seraient plus chers que ceux des générations précédentes

Apple n'a d'autre choix que de recourir à une stratégie portée sur des appareils haute performance pour se différencier [de la concurrence] car elle ne peut pas rivaliser sur de nouvelles fonctions

Un iPhone de plus en plus cher à produire !

Ainsi, selon un rapport, la nouvelle puce-dont bénéficient uniquement les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max- coûterait. A titre de comparaison, cette somme serait plus de 2,4 fois plus élevée que la puce A15 des iPhone 13 Pro ou Pro Max.Pour tenter d'y voir plus clair,(FTS) s'est penché sur la question. Cette société de recherche basée à Tokyo estime quePour Minatake Kashio,. Depuis le lancement des iPhone Pro Max en 2018, le prix des pièces se situeraient entre 400 et 450 dollars, en hausse constante, surtout au niveau des processeurs.Globalement les coûts de production de l’iPhone 14 auraient grimpé d'environ, alors qu'ils étaient déjà arrivés à un sommet record.Parmi les autres éléments disséqués par, on peut citer les nouveaux composants de l'appareil photo, y compris les capteurs d'image CMOS de Sony Group. Les capteurs sont jusqu'à 30 % plus grands que ceux des modèles précédents et ont un prix environ 50 % plus élevé à 15 dollars. Enfin, les composants de l'iPhone 14 proviennent énormément de fournisseurs américains, qui représentent 32,4 % des coûts des pièces -par rapport aux modèles de 2021.Cependant, certains marchés seraient poins impactés. On a bien vu que les prix américains -comparés hors taxe et convertis en euros ( voir notre article sur le sujet )- sont plus bas qu'en Europe (à moins qu'Apple ne préfère se servir davantage sur les clients de l'UE et y augmenter ses marges ?).