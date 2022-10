Medusa : le nouveau compresseur de Fred Anton Corvest sur iOS

FAC Medusa

parallel compression

sidechain compression

master brickwall limiter

Un compresseur Polyvalent

, outil indispensable de l'amateur de M.A.O,, permettant de passer d'une compression douce et naturelle utilisée comme un outil traditionnel de mix, à une compression nettement plus agressive et colorée afin de laisser parler la créativité de l'utilisateur. Il sera également envisageable de combiner différents processeurs dynamiques en une seule unité facile à utiliser, d'utiliser l'égaliseur à 3 bandes intégré avant ou après la compression, de contrôler la compression avec les paramètres habituels (threshold, attack, release), ou encore d'utiliser le plugin pour mettre en place de la, de lapour le fameux effet de ducking en déclenchant la compression via le signal d'une autre piste (il faudra alors utiliser une STAN le permettant sinon l'option Sidechain restera grisée) ou un. Le logiciel nécessite 12,3 Mo d'espace de stockage libre sur un iPhone/iPad/iPod touch sous iOS/iPadOS 13.0 minimum. L'application propose bien des achats intégrés mais ce sont de simples pourboires pour le développeur, l'utilisateur ayant accès à l'intégralité des fonctionnalités de l'application.