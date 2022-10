iOS 16 : toutes les apps de Google affichent des widgets sur l'écran verrouillé de l'iPhone

Toutes les applications Google sont à jour d'iOS 16 (widgets sur écran verrouillé)



Trajets fréquents

Rechercher

Recherche

Recherche vocale

Lens

Raccourcis Lens

Nouveaux messages non lus

- Cercle 1×1 : nombre de messages non lus avec le logo Gmail

- Rectangle 2×1 : nombre non lu avec ventilation, qui inclut les chats et les espaces

- Ligne unique (qui va se placer au-dessus du temps)

- Widget d'écran de verrouillage Gmail

Gmail – la messagerie Google Google Llc Télécharger

Le premier(2x1) permet d'indiquer une destination habituelle, l'heure d'arrivée prévue et les conditions de circulation. Le second(1x1) propose un raccourci rapide vers le champ en question pour trouver des restaurants, des stations-service (utiles en ce moment) et plus encore.. On retrouve la, la(mais quel est ce titre qui trotte dans ma tête ?),(pour rechercher avec son appareil photo ou une image),(pour accéder facilement ) la fonctionnalité Lens préférée, traduire, effectuer des achats ou faire ses devoirs avec son appareil photo.On trouve en effet un widget dénommé. Comme son nom l'indique, il s'agit de clarifier les nouveaux messages. Celui-ci est disponible en trois tailles :. En revanche, il n'est disponible que dans une seule taille, la plus grande, afin de permettre d'inclure le maximum d'informations.