L’app pour enfants Pok Pok Playroom se met à Halloween !

Des surprises pour Halloween

explorer l'équilibre entre la fantaisie et la réalité

Une application primée par un Apple Design Award

Pok Pok Playroom Pok Pok Télécharger

Ainsi, les enfants pourront célébrer la fête de la citrouille grâce à de. Ils trouveront de plus des, des costumes et des aliments, eux aussi inédits, pour que la traditionnelle collecte desoit réussie -le tout parmi d’autres activités ludiques. Le but est, selon l’éditeur d’Le but est ici toujours le même, soit d’aider -de manièreévidemment- les enfants à apprendre en s’amusant et à développer leur motricité en imitant les actions du personnage qu’ils contrôlent. Parmi les ajouts de cette mise à jour spéciale, on trouvera une foire effrayante, avec un festival de montgolfières, des décorations effrayantes, des paniers de bonbons cachés à trouver et un défilé de personnages costumés. A cela, s’ajoutent une. On pourra explorer desqui reçoivent une cure de jouvence effrayante avec de nouveaux jouets, des aliments bizarres et des décorations effrayantes à l'échelle du jouet.Pour rappel, ce titre -qui se destine aux plus petits (sous surveillance parentale tout de même)- a déjà reçu unet permet d’avoir une belle collection de jouets qui stimulent la créativité et l'apprentissage grâce au jeu des tout petits (2-6 ans). Pok Pok Playroom est disponible sur l'App Store avec un essai gratuit de 7 jours. Après cela, il coûte 6,99 euros/mois ou 45,99 euros/an. Il nécessite iOS 12.3 ou version ultérieure sur iPhone et iPad.