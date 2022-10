Un bug de la RC d’iOS 15.7 bloque Face ID

Face ID ne fonctionne plus sur certains iPhone 13 Pro et 12 Pro

un système pour ceux qui ne veulent pas ou ne peuvent passer à iOS 16 !

En effet, Apple a publié très discrètement cette semaine la Release Candidate d’ iOS 15.7.1 et cette dernière sembleC’est en effet ce qui ressort de plusieurs topics suret. Les appareils touchés seraient surtout des, mais il est tout à fait possible que d'autres modèles soient également touchés.En pratique,, selon lequel, ce qui entraîne un dysfonctionnement total de la reconnaissance faciale. Pour le moment, la cause n’est(même si la balance penche pour un énième bug du système) et Apple n’a pas encore confirmé le problème.Pour rappel,Au vu du nombre d’iPhone en utilisation, il existe également un certain nombre d'appareils compatibles avec iOS 15 mais pas iOS 16, notamment l'iPhone 6s, l'iPhone 6s Plus, l'iPhone SE de première génération, l'iPod touch de septième génération, l'iPhone 7 et l'iPhone 7 Plus.Notons qu’Ainsi les jours qui ont suivi son lancement, l'iPhone 14 a connu des problèmes divers. Très rapidement, la firme californienne a proposé une mise à jour Day One, puis une autre, destinée à tous et intitulée iOS 16.0.2, et une troisième la semaine passée.Celles-ci ont permis de guérir la(qui entraînait des vibrations au niveau de l’appareil photo avec certaines apps tierces comme Instagram ou Snapchat), le gel des iPhone 14 lors du transfert rapide (au moment de la récupération des données), et le comportement inattendu des alertes lors des copier-coller. Certains ont même eu un message contextuel indiquant que la, avant un gel complet de l'iPhone.Dans la foulée, Cupertino en a aussiau niveau de Voice Over, de la non reconnaissance de certains écrans après une réparation auprès de services tiers, des difficulté au niveau du microphone via CarPlay, un souci de lenteur pour l'App Appareil Photo sur les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max, et un crash de l'application Mail au lancement.