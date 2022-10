Les chargeurs certifiés MagSafe vont pouvoir arborer un design personnalisé

Un nouveau module MagSafe

Le design standard d'un chargeur certifié MagSAfe

Qu’est-ce que la certification MagSafe ?

Le nouveau module permet de personnaliser le design d'un chargeur certifié MagSafe

L'ensemble des chargeurs d'accessoiristes tiers proposant la certification MagSafe dispose d'un plateau de charge standard circulaire blanc en plastique, ne permettant pas la personnalisation, que ce soit pour le design ou les matières utilisées. Selon les informations de nos confrères d' Apple Insider Le premier exemple de mise en place de ce nouveau module est d'ores et déjà disponible avec le chargeur Anker 3-en-1 disponible sur l'Apple Store au tarif (certes élevé) de 159,95 euros. Ce modèle est certifié MagSafe et permet donc de charger les iPhone compatibles (iPhone 12/13 et 14) à 15W en sans fil (les iPhone 12 et 13 mini profitent d'une puissance légèrement inférieure, voire ci-dessous).Apple a introduit la technologie MagSafe avec les iPhone 12 et en a ensuite équipé tous ses nouveaux smartphones (les gammes iPhone 13 et iPhone 14) à l'exception des iPhone SE. Le dos des iPhone compatibles MagSafe est donc équipé d'une série d'aimants permettant de fixer des accessoires comme un porte-cartes ou un support, d'utiliser une batterie magnétique avec charge sans-fil, de placer le smartphone sur un support aimanté (ce qui peut s'avérer très pratique, par exemple en voiture ), mais également. Les aimants sur les deux périphériques assurant que les bobines de l'iPhone et du chargeur sont parfaitement alignées. De plus,(12W pour les iPhone 12 et 13 mini) s'ils sont reliés à un adaptateur secteur assez puissant, au lieu de 7,5W.