Tim Cook : « Apple n’arriverait pas à satisfaire la demande d’iPhone 14 Pro »!

Un iPhone très fort dans une crise économique mondiale

Nous connaissons certaines limites actuellement sur les 14 Pro et Pro Max, et ce, depuis le jour de notre lancement... et donc évidemment, nous renforçons notre offre et essayons d'augmenter autant que possible notre approvisionnement pour répondre à la demande.

Les vents contraires du change étaient de plus de 600 points de base pour le trimestre. C'était donc significatif. Nous aurions connu une croissance à deux chiffres sans les vents contraires du change

a contré les tendances de l'industrie au téléphone si vous regardez les estimations de tiers...

Le CEO en a profité pour partager quelques réflexions sur les défis de la firme californienne, à commencer par un enjeu de taille : répondre à la demande de l'iPhone 14 Pro.S'adressant à Steve Kovach de, il a ainsi précisé :Même avec un chiffre fabuleux de 42,626 milliards de dollars de revenus (+9,67%),. Mais un détail d’importance est à retenir : les ventes d'iPhone 14 et 14 Pro sont incluses dans la période sur une quinzaine de jours. Et, malgré cela, Apple a pu augmenter les revenus de l'iPhone de près de 10 % et le chiffre d'affaires global pour le trimestre a augmenté de 8 %, et ce, d’une année que l’autre.Tim Cook a cependant cité un autre facteur qui a joué un rôle important dans la performance en deçà des attentes de ce trimestre, à savoir les taux de change :Dans l'ensemble, Tim Cook se dit fier de la performance de l'entreprise, notant qu'elle