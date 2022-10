Le support Belkin pour transformer l'iPhone en webcam sera décliné pour les moniteurs externes

Un support Belkin pour Continuity Camera, y compris pour les moniteurs externes

Le petit accessoire avait été présenté rapidement par Apple en même temps que la nouvelle fonctionnalité de macOS Ventura. Le support de Belkin semble simple à mettre en place via MagSafe et la petite patte permettra de faire tenir l'ensemble sur les écrans des portables d'Apple (mais pas sur les moniteurs externes ou sur les iMac aux cadres plus épais).. Sur le modèle actuel, il est également possible de mettre à profit la petit bague en tant que support, mais cette dernière sera absente de la version pour moniteurs externes.Pour rappel, sous macOS Ventura, il suffira que(il sera également possible de choisir la webcam à utiliser ainsi que le microphone -y compris ceux de l'iPhone- au sein d'une liste dressant les appareils disponibles). Autre nouveauté,utilisant les caméras de l' iPhone pour filmer simultanément le visage de l'utilisateur et son bureau, par exemple pour faire une démonstration. Sur la bêta de Ventura et d'iOS 16, le tout fonctionne parfaitement et avec fluidité, seul le mode Desk View est un peu compliqué à cadrer correctement (cela devrait justement être plus simple sur un portable avec le support Belkin que sur mon moniteur externe).De plus, FaceTime ne devrait pas être la seule application a en profiter, nous avons ainsi pu accéder à la caméra de l'iPhone depuis Zoom et QuickTime sur la bêta de macOS Ventura.