iOS 16.2 : l'app Météo propose un nouveau module dédié aux News

Des nouvelles informations régionales sur l'app Météo

Les nouveautés d'iOS 16 et de l'app Météo

Les nostalgiques retrouveront avec joie les poissons clowns du premier iPhone !

On notera également les nouveaux fonds dynamiques, avec la possibilité de désactiver les effets de profondeur ou de perspective.

Ce nouveau bloc vient se positionner, et propose des informations régionales pertinentes. En pratique, il suffit de cliquer sur un des liens pour être basculé sur, les articles ne s'affichent pas directement dans l'app Météo.Evidemment, cela veut dire que, mais on peut tout à fait imaginer un module qui reprendrait le widget de l'écran de verrouillage et qui basculerait vers un média en particulier (exactement comme pour le widget d'iOS 16 en France).Pour le moment, ces articles semblent tous. Nos confrères américains évoquent des articles sur les ouragans dans l'Atlantique (pour Raleigh), ou encore sur la saison des incendies pour San Diego. Le contenu change par rapport à la ville, mais il n'est pas très clair de savoir si c'est la géolocalisation ou les lieux placés en favori qui vont générer cela. L'affichage semble aussi modifié lorsqu'il y a une alerte météo.Cupertino a apparemment déployé cette nouveauté côté serveur, mais il n'apparaît que sur les appareils sur lesquels la dernière bêta d'iOS 16.2 et iPadOS 16.2 a été installée.Désormais, en se rendant dans les Réglages > Fond d'écran > Ajouter un fond d'écran, on accède à, ce qui garantit de longs moments au cours de la journée -et même plus tard- pour personnaliser son iPhone , sans compter le temps passé sur les widgets. Notons qu'iOS 16 propose: Sélection, Photos suggérées, Météo, Emojis, Collections, Color.Une fois votre choix fait, il est possible de. Pour cela, il suffit de cliquer sur les trois champs et de choisir en fonction de ses préférences. Le premier propose la date, l'heure, le cours de la bourse, l'Activité, le Calendrier,(de nombreuses options et un fond qui s'adapte au temps qu'il fait) ou encore les Rappels.: il est possible de changer la Police (huit choix, mais très ronde par défaut) ou la couleur (pour trouver la bonne harmonie avec son wallpaper). Le troisième est axé sur les