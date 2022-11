Jusqu'à -60% sur les coques ultra-fines pour iPhone du français ShopSystem !

Comme une seconde peau !

Plusieurs modèles emblématiques

• Le modèle ORIGINAL, c'est vraiment une seconde peau : elle va protéger l’iPhone des rayures et de l’usure, avec seulement 0,33mm d’épaisseur, en faisant l’une des coques les plus fines du monde !

Autre modèle emblématique, une version transparente, baptisée PHANTOM, est également proposé sur le site.

Vous voyez une coque, vous ?

Plébiscité de ceux qui n'aiment justement pas les coques colorées, la coque INVISIBLE en silicone ou encore le modèle Antichoc DANA, sont à la fois fines et quasiment imperceptibles

La coque Dana, une de nos préférées

Les promos !



• -30% sur tous les produtis iPhone 13

• -40% sur tous les produtis iPhone 12

• -50% sur tous les produits iPhone 11, XS, X, XR

• -60% sur tous les produits iPhone SE, 8, 7, 6S, 6



• ShopSystem.fr • -25% sur tous les produits iPhone 14• -30% sur tous les produtis iPhone 13• -40% sur tous les produtis iPhone 12• -50% sur tous les produits iPhone 11, XS, X, XR• -60% sur tous les produits iPhone SE, 8, 7, 6S, 6

et qui est notre partenaire depuis plusieurs années déjà, s'est fait un nom auprès des clients réguliers d'Apple. En effet, il s'agit d'un des rares accessoiriste à proposeLes coques sont si fines qu'elles ne dénaturent pas le produits et permettent d'en profiter sans pour autant risquer de l'abimer., avec des ajustements et des perforations extrêmement précis, afin de conserver toutes les fonctions des différents capteurs. Vous le savez, les iPhone sont désormais truffés d'objectifs et de senseurs, les masquer pourrait perturber le fonctionnement général (mise en veille, photos etc.)Les fans de ShopSystem connaissent bienqui transcendent les modèles :et vous avez plusieurs coloris disponibles. Elle est évidemment compatible MagSafe., idéales pour protéger votre écran. Là encore, tous nos iPhone récents ont été rayés avant une année de vie, et en faisant plutôt attention.Vous trouverezdans notre vidéo-test de l'iPhone 14 Pro :