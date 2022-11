Apple répare enfin les iPhone 14 (au lieu d'échanger les appareils)

iPhone 14 réparés, iPhone 14 Pro remplacés

Désormais,D'après un mémo obtenu par, ces composants ne seraient toutefois pas encore disponibles pour les iPhone 14 Pro et Pro Max.(un peu plus tard pour les modèles Plus), il aura donc fallu à Apple-un délais toutefois assez courant si l'on compare avec les années précédentes.Pour rappel et comme on l'avait vu dans notre test des iPhone 14 et 14 Plus , ces modèles. Les temps d'immobilisation sont donc largement réduits et la main d'oeuvre est mécaniquement moins chère. Il devrait même être plus aisé de faire la réparation soit-même pour les plus aguerris.C'est d'autant plus agréable pour les équipes internes, qui voient ici leur charge de travail largement réduite.. Seulement 2 vis et vous pourrez changer la pièce la plus sujette aux chutes de l'iPhone 14 - à savoir le dos en verre. En revanche, l'écran étant fusionné avec la vitre, il vous en coûtera toujourssi vous avez le malheur de briser l'appareil sur la face avant !