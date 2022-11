Qu'attendre d'iOS 16.2 ? (widgets, écran toujours allumé, Freeform...)

Deux nouveaux widgets pour l'écran de verrouillage

Ecran toujours allumé pour les iPhone 14 Pro

Freeform

conçue pour faciliter le travail d’équipe et donner vie aux idées de votre groupe. Planifiez des projets, rassemblez vos sources d’inspiration, réfléchissez à plusieurs ou dessinez ensemble. Partagez aussi des fichiers et insérez des URL, des documents, des vidéos ou des contenus audio.

Un nouveau Mode Personnalisé pour l'Accessibilité

Clarity

moyen personnalisable et rationalisé d'utiliser votre iPhone et votre iPad

UNE FORME D’ADRESSE AU CHOIX : NON SPÉCIFIÉE, FÉMININE, MASCULINE OU NEUTRE !

APP BOURSE : TROIS NOUVEAUX WIDGETS SUR L'ÉCRAN DE VERROUILLAGE !

Live activities : DES MISES ÀJOUR PLUS FRÉQUENTES EN VUE

(qui est plutôt infaillible au niveau des informations).Celui-ci est disponible en deux tailles et vient se placer idéalement dans la partie basse (sous l'heure). Cette dernière étant plus grande, elle permettra d'afficher davantage d'informations pour ceux qui veulent un aperçu synthétique (mais complet) de leur nuit !La première montre un mini graphique pour les sept dernières nuits de données de sommeil. La seconde propose un examen plus approfondi de la nuit précédente uniquement. Pour rappel, l'écran d'accueil possède déjà son propre widget introduit avec iOS 15 l'année dernière.. Ce dernier viendra se placer sur l'écran de verrouillage. Comme pour le widget Sommeil,Cette dernière étant plus grande, elle permettra d'afficher davantage d'informations pour ceux qui veulent un aperçu synthétique (mais complet) de leur nuit !La première montre une mini pilule (pour undiscret). Le second est un peu plus détaillé avec l'indication de l'heure.Avec la dernière beta d'iOS 16.2, les appareils peuvent enfin fonctionner comme sur Android, où il est en effet possible de personnaliser au maximum cette fonction de l'écran toujours allumé, même si la plupart du temps, le. Il sera à présent possible de, afin de n'afficher que l'heure... et les widgets.L'application Freeform avait été présentée lors de la WWDC, mais ne faisait pas partie de l'arsenal d'iOS 16 au lancement (ni d'iPadOS 16.1 et de la première mouture de macOS Ventura lancées le 24 octobre).Pour en profiter, il suffira de lancer l'application idoine sur chaque plateforme. Pour Apple cette nouvelle fonctionnalité a étéPossédant le jolie nom de code de, ce dernier va remplacer leactuel (qui est l'interface principale d'iOS) par une version plus claire et rationnelle.Il n'est pas disponible dans la bêta actuelle mais devrait l'être en tant qu'. Apple le décrit en interne comme un. Ce nouveau mode devrait fonctionner de la même manière que le mode guidé actuel mais il permettrait de naviguer dans le système avec certaines restrictions.Ainsi, il sera possible decomme l'interface utilisateur avec un plus grand texte, les applications disponibles sur l'écran d'accueil, les contacts autorisés ou encore l'accès à certains boutons. Un mot de passe pourra être défini pour empêcher d'autres personnes de modifier ces paramètres.sur le bouton latéral (ou le bouton principal) pourra activer et désactiver rapidement le mode d'accessibilité personnalisé.Dans iOS 16, une nouvelle option s'est glissée pour pouvoir. Pour cela, il faut se rendre dans l'app Réglages > Général > Langues et régions > Forme d'adresse. Il y est en effet proposé de choisir le genre dans lequel on souhaite recevoir les communications de son iPhone : “Non spécifié”, “Féminin”, “Masculin”, “Neutre”.En fonction du choix,. Notons que depuis les dernières bêtas, un nouveau bouton a fait son apparition, proposant d’étendre le partage de la forme d’adresse aux applications, mais également de(on peut sans doute penser à des formulaires pré-remplis sur Safari, avec de toutes les manières la possibilité d’enlever toute mention si on le préfère).Dans les dernières versions bêtas, il est possible de: liste de suivi, symbole (deux tailles) ou graphique. En cliquant sur le widget, on est basculé sur l'application complète et la page de la valeur mise en exergue.Seule la plus grande version permettra de suivre trois valeurs -avec dans tous les cas une petite flèche pour indiquer si le cours monte ou pas. Le graphique semble s'adapter à la fluctuation de chaque jour. Rappelons que les données proviennent de Yahoo Finance !Avec iOS 16.2, Apple va permettre aux utilisateurs de choisir s’ils souhaitent mettre à jour les Live Activities plus fréquemment. Malgré tout, cette possibilité n’est pas encore activée mais, selon nos confrères américains, une lecture détaillée du code confirme que lorsque cette option le sera,