iPhone : Foxconn s’excuse, 20 000 employés s’en vont, la production au point mort

Cité des iPhone

Des erreurs techniques dans la... gestion de la paie ?!

Oops, my bad...

erreur technique s'est produite pendant le processus informatique

De violentes émeutes et des conditions de travail improbables ?

L'Apple Store ne peut plus fournir d'iPhone pour Noël (vive les revendeurs)

En effet, le site est en charge de 80% de la production mondiale d’iPhone et peut recenser jusqu'à 200 000 ouvriers en période haute d'activité, ce qui est loin d'être le cas actuellement.Selon, la société a maintenant publié une déclaration indiquant qu'une. Foxconn a déclaré que le salaire de ses nouvelles recrues est désormais le même que celui figurant dans leur contrat et les offres de postes.Mais cela n'est-il pas déjà trop tard ?Cette dernière aurait précisé que la majeure partie des employés ventant d'être recrutés n'avaientsur les chaînes de production. Apparemment, Foxconn, qui prévoit une reprise complète de sa production d'ici la fin du mois de novembre, pourrait ne pas arriver à rattraper son retard à temps.On a pu voir circuler des images montrant des centaines de travailleurs manifestant et s'affrontant avec la police. On peut également voir à nouveau des personnes en combinaison de protection contre les matières dangereuses.Rappelons que pour la plupart, les employés se plaignent des conditions de travail depuis des semaines () : qualité / quantité de nourriture, absence de primes versées comme promis ou non-respect de leurs contrats de travail. Ils font également mention d’une pénurie de fournitures et de nouvelles mesures de restriction.Dernièrement, l’état sanitaire (reprise du covid, mesures drastiques du gouvernement et confinement obligatoire) a conduit à la suspension partielle de son activité (une diminution d’environ 30%), à un moment crucial pour Cupertino : l’approche des fêtes de fin d’année ! En effet, pour certains modèles -l'iPhone 14 Pro / 14 Pro Max-, il est trop tard pour passer par l'Apple Store en ligne et l'avoir sous le sapin au 24 ou 25 décembre. Pour cela, il faudra passer par un revendeur.